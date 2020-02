Eurozona pronta per ritrovare slancio. Migliora anche PMI terziario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -e, sebbene se persistano molte differenze al suo interno, sembrerebbe ormaidel suo ritmo di crescita. E' quanto emerge dall'indiceelaborato dasulla base del consueto sondaggio mensile condotto fra i direttori acquisti delle aziende.A gennaio l'indice dei direttori d'acquisto dellesi è attestato adai 52,8 precedenti e risulta lievementedi 52,2. Nello stesso periodo ilviene indicato inda 50,9 e risulta(50,9).uscito due giorni fa aveva evidenziano un miglioramento aPer quanto riguarda le economie più importanti dell'Area Euro,vede salire il PMI composito a 50,4 punti, di nuovo in zona espansione, dopo il miglioramento del PMI servizi a 51,4 da 51,1 (attese 50,2). In, il PMI composito scende più delle attese a 51,1 (consensus 51,5) e quello del terziario a 51 (atteso 51,7. Lavede salire il PMI composito a 51,2 punti (oltre i 51,1 stimati) ed il PMI servizi a 54,2 in linea con le previsioni. Infine, laevidenzia un peggioramento del PMI servizi a 52,3 punti sotto le attese (53,9)., ha spiegato che l'indice PMI composito ha registrato il, indicando la possibilità di una.Nonostante l'indagine segnali una- ha spiegato - il settore manifatturiero sembra finalmente essersi stabilizzato dopo una pesante recessione e la crescita del terziario ha invece resistito con successo. "La fiducia sulle prospettive future - ha aggiunto - è fortemente migliorata dalla fine dello scorso anno, riuscendo a toccare il valore più alto in 16 mesi ed i timori che la recessione del manifatturiero si propaghi nel terziario si sono attenuati, contribuendo a loro volta a placare il rischio di recessione"., ha concluso Williamson, ricordando che fra ipersistono eventuali riacutizzazioni delle, cui si aggiunge oggi l'interrogativo per l'impatto del