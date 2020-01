Eurozona, produzione industriale delude le attese

(Teleborsa) - In lieve ripresa la produzione industriale dell'Eurozona nel mese di novembre, ma meno di quanto atteso dal mercato. Secondo quanto riportato dall'Istituto di Statistica dell'Unione Europea (Eurostat), l'output ha registrato un incremento mensile dello 0,2% dopo il -0,9% di ottobre (rivisto da -0,5%). Il dato è di poco inferiore alle stime degli analisti (+0,3%).



Su base annua la produzione ha registrato una flessione dell'1,5% dopo il -2,6% del mese precedente (-2,2% la prima lettura). Le attese degli esperti erano per una contrazione dell'1,1%.



Per quanto riguarda l'Europa dei 28, su base mensile si è registrato un decremento dello 0,1% dopo il -0,6% di ottobre, mentre su anno la produzione ha registrato un -1,3% dopo la variazione negativa dell'1,9% precedente. © RIPRODUZIONE RISERVATA