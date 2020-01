(Teleborsa) - Forte crescita dei prezzi delle case nella Zona Euro nel 3° trimestre. Secondo l'Ufficio di Statistica dell'Unione Europea (Eurostat), le valutazioni delle abitazioni hanno registrato un forte aumento tendenziale del 4,1% sia in Eurozona che in EU 28.



Rispetto al trimestre precedente si registra un incremento dell'1,4% in Eurozona e dell'1,5% nell'Unione allargata. meno bene ha fatot l'Italia che fa segnare una stagnazione (-0,3%). © RIPRODUZIONE RISERVATA