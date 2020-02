Eurozona, prezzi alla produzione fermi a dicembre

(Teleborsa) - Battuta d'arresto a dicembre per i prezzi alla produzione della Zona Euro. Nel mese di dicembre il dato non ha registrato variazioni rispetto a novembre, quando si era registrato un incremento dello 0,1%. Lo comunica l'Ufficio di Statistica dell'Unione Europea (Eurostat). Deluse le previsioni degli analisti, che erano per un +0,3%.



Su base annua, si è registrata una contrazione dello 0,7% dopo il -1,4% di novembre. Il dato in questo caso è in linea con le stime del mercato.



I prezzi nell'intera Unione Europea (EU28) segnano parimenti una variazione nulla su base congiunturale ed un calo tendenziale dello 0,7%.



In media nel 2019, i prezzi all'industria spono cresciuti dello 0,7% in Eurozona e dello 0,9% in UE. © RIPRODUZIONE RISERVATA