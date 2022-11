Eurozona, PMI: economia ormai avviata verso recessione invernale

(Teleborsa) - Ad inizio del quarto trimestre l'economia dell'eurozona ha registrato la quarta contrazione mensile consecutiva dell'attività del settore privato. Il tasso di declino è stato il più forte da novembre 2020 e,, ha segnalato laL'Indice destagionalizzatodi ottobre ha registrato per il. Rispetto a 48,1 di settembre, l'indice principale di ottobre è sceso a 47,3, il più basso da novembre 2020. Ciò indica una generale contrazione dell'attività economica dell'eurozona e, escluso il periodo pandemico, la più forte da aprile 2013. Tale declino rispecchia le maggiori contrazioni del manifatturiero e del terziario, con il primo settore che ha mostrato effetti negativi più significativi.Dai dati raccolti in sede d'indagine,, dovuto in parte alla riduzione della spesa dei clienti causata generalmente dall'alta inflazione. Inoltre, si ritiene che a spingere in zona contrazione i livelli di produzione sono state anche le difficili condizioni dell'economia globale.Tra le nazioni dell'eurozona monitorate dall'indagine, gli andamenti economici sono peggiorati. Malgradoabbiano osservato un aumento dell'attività del settore privato, i rispettivi tassi di crescita sono rallentati rispetto a settembre. Desolati i contesti di altre nazioni qualiche hanno tutte registrato contrazioni della produzione. Ancora una volta, laha registrato ad ottobre la prestazione peggiore con i dati dell'ultima indagine che hanno mostrato il più rapido deterioramento dell'economia da maggio 2020.L'dell'eurozona è scivolato a ottobre a 48.6, diminuendo rispetto a 48.8 di settembre e segnalando la terza contrazione mensile consecutiva dell'attività terziaria. Il, ma nel complesso modesto. Il livello dell'attività è stato spinto al ribasso dal peggioramento della domanda. Il flusso delle commessericevute ad ottobre dal terziario dell'eurozona si è contratto per il quarto mese consecutivo. Simile è stato il caso della produzione che ha indicato il più forte declino da febbraio 2021."Dopo la debolezza dell''indice PMI e dei dati PIL ufficiali del terzo trimestre, gli ultimi risultati dell'indagine di inizio quarto trimestre suggeriscono che- affermaanalizzando i dati finali del PMI Composito dell'eurozona. L'alta inflazione sta riducendo la domanda e sta danneggiando la fiducia. Anche i timori che la crisi energetica possa intensificarsi nel periodo invernalestanno alimentando l'incertezza e influenzano le politiche decisionali.. I dati PMI di ottobre - aggiunge Hayes - suggeriscono che nell'eurozona le pressioni inflazionistiche sono rimaste estremamente elevate. Abbiamo però osservato toni in qualche modo accomodanti nella retorica inerente alle decisioni politichedi ottobre della BCE, che mostrano chiaramente quanto il Consiglio direttivo nutra timori sul rapido deterioramento delle aspettative economiche future.riguardanti l'entità dell'inasprimento monetario, nel timore che possa essere troppo aggressivo prolungando quindi il periodo di contrazione".