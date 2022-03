Eurozona, PIL 4° trimestre confermato a +0,3% t/t. Occupati +0,5%

(Teleborsa) - Confermata in crescita l'economia dell'Eurozona nel 4° trimestre del 2021. Secondo l'Ufficio statistico europeo EUROSTAT, il PIL è risultato in crescita dello 0,3% rispetto al trimestre precedente, confermando la stima precedente e il consensus. Nel trimestre precedente invece si era registrata una salita del PIL del 2,2%. Su anno invece la variazione si attesta a +4,6%, anche in questo caso uguale alla stima preliminare e alle attese degli analisti. Il dato si confronta con il +3,9% del trimestre precedente.

Nell'intera Unione Europea (UE) l'economia ha registrato una crescita dello 0,4% congiunturale, mentre rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente si è registrato un aumento del 4,8%. Per l'intero anno 2021, il PIL è aumentato del 5,3% sia nell'area euro che nell'UE, dopo rispettivamente -6,4% e -5,9% nel 2020.

La Slovenia è il Paese che ha registrato l'aumento più forte rispetto al trimestre precedente (+5,4%), seguita da Malta (+2,9%), Spagna e Ungheria (entrambe +2%). Diminuzioni sono state osservate in Irlanda (-5,4%), Austria (-1,5%), Germania (-0,3%), Croazia, Lettonia e Romania (tutte -0,1%)

Eurostat, parallelamente, ha pubblicato anche un aggiornamento sull'occupazione negli ultimi tre mesi dell'anno. Il numero di occupati è aumentato dello 0,5% sia nell'area euro che nell'UE nel quarto trimestre del 2021, rispetto al trimestre precedente. Nel terzo trimestre del 2021 l'occupazione era aumentata dell'1% nell'area euro e dello 0,9% nell'UE. Per l'intero anno 2021, il numero di persone occupate è aumentato dell'1,1% nell'area euro e dell'1,2% nell'UE, dopo rispettivamente -1,5% e -1,4% nel 2020.