Eurozona, PIL 2° trimestre rivisto al rialzo a +2,2%

Martedì 7 Settembre 2021, 12:15







(Teleborsa) - Confermata in deciso recupero l'economia dell'Eurozona nel 2° trimestre dell'anno. Secondo l'Ufficio statistico europeo EUROSTAT, il PIL è risultato in crescita del 2,2% rispetto al trimestre precedente, con una revisione al rialzo rispetto al 2% della stima precedente e del consensus. Nel primo trimestre precedente invece si era registrata una contrazione del PIL dello 0,3%.



Su anno invece la variazione si attesta a +14,3%, in miglioramento rispetto al +13,6% della stima preliminare. Il dato si confronta con il -1,2% del trimestre precedente.



Nell'intera Unione Europea (UE) l'economia ha registrato una ripresa del 2,1% congiunturale, mentre rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente si è registrato un aumento del 13,8%.



L'Irlanda è il Paese che ha registrato l'aumento più forte (+6,3%), seguita dal Portogallo (+4,9%). Fra le economie più grandi la Germania fa segnare un +2,3%, l'Italia un +2,7%, la Spagna un +2,8%, mentre resta bin coda la Francia con un +1,1%.



Eurostat, parallelamente, ha pubblicato anche un aggiornamento sull'occupazione nel 2° trimestre, che ha fatto segnare un aumento dello 0,7% in Eurozona e nell'intesa UE.