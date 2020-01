Eurozona, peggiora il settore manifatturiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo aver raggiunto a novembre il valore più alto in tre mesi,, del settore manifatturiero dell'Eurozona. L'indicatore si attesta a 46,3 punti, in discesa dai 46,9 di novembre, ma leggermente meglio della precedente stima flash di 45,9,A sottolineare l'attuale debolezza della prestazione del settore, il PMI ha raggiunto una media trimestrale di 46,4 durante l'ultimo trimestre, valore questo invariato rispetto al livello più basso in quasi sette anni del precedente trimestre.A livello nazionale, gli indici PMI di dicembre hanno indicato un indebolimento generale con sette nazioni sulle otto coperte dall'indagine Markit che hanno registrato PMI più bassi rispetto a novembre, con la sola eccezione dell'dove la variazione è stata invariata.Ancora una volta laè stata la nazione a riportare i risultati peggiori, mentre il peggioramento osservato ine neiè stato il maggiore in più di sei anni e mezzo. Ininvece la crescita è stata elevata, mentre un aumento marginale è stato osservato ina dicembre. Gli ultimi dati hanno mostrato l'undicesima diminuzione della produzione allo stesso tasso record in 81 mesi di settembre. I nuovi ordini ricevuti, nonostante la più debole contrazione delle esportazioni da inizio anno, sono inoltre diminuiti notevolmente.Considerando tale forte contrazione del settore manifatturiero, "lacon l'approcciarsi del 2020 sarà quindi quella diin senso lato", ha commentatopresso IHS Markit.