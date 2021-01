© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Tenendo conto delle proiezioni macroeconomiche aggiornate, in primavera laa rivaluterà la situazione economica e farà il punto sull'applicazione della(che riguarda la sospensione delle Regole di bilancio). Questo è quanto indicheranno i ministri delle finanze dell'Eurozona nella riunione in programma la prossima settimana, stando alladi conclusioni che saranno discusse daiNel documento dell'i ministri confermano di essere seriamente preoccupati per "l'aumento dellenell'area euro" che 'hanno un impatto sucosì come sulle disparità che preesistevano alla crisi ma che ora possono aggravarsi".La preoccupazione è che "nel lungo termine larischi di avereIntanto, ieri la Presidente della Banca centrale europeaal forum Reuters Next ha ammonito: "La ripresa dell'economia europea dipenderà dallacon cui verranno sborsati i fondi del pacchettoltre che dagli sviluppi dellae previsioni ipotizzano infatti che le misure dentro il mese diPer parte sua - ha detto Lagarde - la BCE è pronta ala potenza di fuoco del programma per l'emergenza pandemica, ilad oggi pari a