Eurozona, modesti segnali recupero economia ma persistono rischi

(Teleborsa) -conferma unaanche se mostra qualche. A gennaio, infatti, l'indicesi è portato a, al di sopra dei 47,8 della lettura preliminare e del consensus ed in miglioramento dai 46,3 di dicembre. L'indicatore dello stato di salute del settore manifatturiero, però,, denotando condizioni di difficoltà.A livello nazionale, ilsi è portato adai 46,2 precedenti, risultando ben al di sopra dei 47,5 del consensus. Ilha raggiunto irispetto ai 43,7 precedenti ed ai 45,2 del consensus. Il dato dellasi è attestatodai 51 precedenti ed attesi, mentre laha toccato idai 47,4 del mese precedente e contro i 48,9 attesi., afferma il capo economista di IHS Markit,, definendo "incoraggiante" l'inversione di tendenza degli ordinativi e sottolineando che "le previsioni di crescita della produzione sono balzate al livello più alto da agosto 2018, con un miglioramento dell'ottimismo generale e con un incremento importante osservato soprattutto in Germania".Sulla base di queste indicazioni, l'economista ritiene che "la, concentrandosi invece nel riesame della strategia da seguire". Tuttavia, Williamson ammette cheche potrebbero in ogni caso offuscare le prospettive future, fra cui