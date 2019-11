Eurozona, manifattura segna valore più basso in sette anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il mese di ottobre registra il valore più basso in sette anni, per il PMI dell'Eurozona.Secondo gli ultimi dati rilasciati da, il settore manifatturiero della zona euro ha continuato a contrarsi. Dopo le dovute destagionalizzazioni, l'indice finale IHS Markit PMI, si è posizionato a 45,9 punti.e della precedente stima flash,indicando ildurante gli ultimi sette anni.Per l'ennesima volta tutti e tre i sotto settori monitorati dall'indagine hanno mostrato unrispetto al mese precedente. Ilè rimasto il fattore che ha influenzato negativamente. Il sottosettore dei beni di investimento e quello dei beni intermedi hanno entrambi registrato forti contrazioni rispetto a quello dei beni di consumo, dove la contrazione è rimasta marginale.La, nonostante abbia riportato un leggero miglioramento nel relativo PMI, è rimasta la ragione principale della debolezza dell'eurozona. Anche l'ha registrato l'ennesima forte contrazione delle condizioni operative, mentre laha osservato il crollo del PMI manifatturiero al livello più basso in sei anni e mezzo.L'ha inoltre registrato un valore al di sotto della soglia di 50 punti, mentrehanno a malapena riportato espansioni. Anche se con la crescita più debole durante gli ultimi quattro mesi, ancora una volta laè stata la nazione a riportare la prestazione migliore.L'indagine cita le, che variano dalla Brexit alle, e che continuano a creare incertezze, indebolendo ulteriormente la domanda sia nazionale che estera."Considerate le recenti azioni di, è particolarmente deludente la gravità della contrazione insieme alle deboli tendenze del livello occupazione e dei prezzi" - commentapresso IHS Markit - "e sottolinea come Christine Lagarde stia prendendo le redini della presidenza della BCE in un momento piuttosto complesso per l'intera economia dell'Eurozona".