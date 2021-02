© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Capo economista della BCE escludenell'area euro. Ma in un'intervista a Expansion,ribadisce che si sta attentamente monitorandoperchè se glisi spingessero troppo rapidamente ad anticipare iquesto potrebbe diventareIl recente recupero dellenon è per forza negativo, avverte, perchè "che sono molto meno probabili gli scenari che vedevanoAl tempo stesso "quello che vediamo" e "undi mercato risulterebbe"Per questo abbiamo detto che. Sul rischio di surriscaldamento, invece "il dibattito è interessante, visti i nuovi stimoli ma non sull'Europa", dice Lane, che pur avendo fatto tanto a sostegno dell'economia è lontana dalsu cui ora sta spingendo Biden.