© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nel mese di aprile, l'nell'Eurozona ha indicato 51,5 punti, rispetto a 51,6 del mese precedente, registrando laanche se un po' più solida della recente stima flash di 51,3 punti. Peraltro,di aprile rimasti comunque sopra la soglia di non cambiamento di 50,Tra le singole prestazioni deisi sono mantenute forti differenze. Se la produzione dei beni è diminuita per il terzo mese consecutivo, la crescita del terziario è rimasta forte anche se ad un tasso più lento.L'incremento netto dell'attività è ancora una volta dovuto all', aumentati ad un tasso modesto ma il migliore dallo scorso novembre. Continua ad essere forte la contrazione subita dalle commesse manifatturiere, mentre il terziario ha mostrato un forte incremento.Analizzando i dati nazionali,dove però si è registrato il più debole aumento in sette mesi, poiché lehanno spinto a rinviare alcuni piani sugli acquisti.. La produzione in Francia si è stabilizzata,mentreI dati raccolti ad aprile hanno indicato l'attuale espansione della forza lavoro del settore privato dell'Eurozona. L'ultima lettura ha mostrato una, superiore rispetto a marzo. Sono quattro anni e mezzo che si registra un incremento dei posti di lavoro, con il rialzo di aprile di nuovo. Anche in Francia e in Italia abbiamo assistito ad un modesto rialzo occupazionale.Sebbene sia sceso a 52,8 da 53,3 del mese precedente,nell'Eurozona di aprile è rimasto superiore alla soglia di non cambiamento di 50, indicando un tasso di espansione leggermente più lento. Il rallentamento della crescita si è verificato nonostante in Germania si siano registrati valori di espansione ed in Francia l'indice abbia indicato una ripresa. In Italia e Spagna l'incremento dell'attività è stato molto più lento.ha registrato un valore leggermente più alto della stima flash, ma continua ad indicare che l'economia, all'inizio del secondo trimestre," - commentapresso IHS Markit -.