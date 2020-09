Eurozona, l'economia perde slancio con settore servizi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -condizionata da, che mostra una leggera decelerazione rispetto ai tassi di crescita più brillanti di inizio estate. Lo confermano gli ultimi dati del PMI dei servizi pubblicati da, che sintetizzano le aspettative dei direttori acquisto dlele aziende del terziario.Ad agosto l'indicedai 54,7 punti di luglio, ma risulta. Il P, che incorpora anche il miglioramento del manifatturiero, si attesta così adai 54,9 precedenti e rispetto ais. Entrambi gli indicatori restano sopra la soglia critica dei 50 punti, che denota una prevalenza di giudizi ottimisti ed una espansione dell'attività.L'vede il PMI dei servizi calare a 47,1 punti dai 51,6 precedenti, sotto le attese (49,2 punti), e quello composito scendere a 49,5 da 52,5 (attese 52,5). Laregistra un decremento del PMI servizi a 51,5 da 57,3, sotto il consensus (51,9), e del composito a 51,6 da 57,3 (ateso 51,7). Lavede calare il PMI servizi a 52,5 da 55,6, ma fa meglio del consensus (50,8), ed il composito a 54,4 da 55,3 (atteso 53,7). Infine, lasegnala un PMI servizi in peggioramento a 47,7 da 51,9 punti contro una previsione di 48."Le aziende del settore terziario dell'eurozona hanno mostrato una forte frenata della crescita dell'attività economica, confermando i timori che questa ripresa successiva alle drastiche chiusure di contenimento stia iniziando a vacillare a causa delle procedure di distanziamento sociale ancora in atto per la pandemia da Covid-19", spiega, capo economista di IHS Markit.L'indagine - sottolinea l'esperto - segnala che "il tasso complessivo di crescita ha perduto vigore nel bel mezzo del terzo trimestre" ed "evidenzia quanto sia importante che nei prossimi mesi, al fine di sostenere la ripresa, i responsabili decisionali tengano alta l'attenzione".