(Teleborsa) - L'Eurozona si conferma ina dicembre, per effetto della crisi innescata dalla pandemia di coronavirus. È quanto emerge dai dati preliminari dell'Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), che ha pubblicato la stima flash.Il, come il mese precedente e leggermente inferiore al consensus (-0,2%).invece i prezzi al consumo dovrebbero aver registrato unL'- che esclude energia, cibo e tabacchi - viene confermata allo 0,2%, evidenziando su base mensile un incremento dello 0,4%.L', escluse le componenti cibo ed energia, si conferma allo 0,4% e risulta in linea con il consensus.Secondo la stima flash,(1,4% rispetto a 1,9% a novembre) seguiti da servizi (0,7% contro 0,6%), beni industriali non energetici (-0,5% contro -0,3%) ed(-6,9% contro -8,3%).Inla stima del tasso di inflazione annuale è -0,3%, come a novembre. In Germania -0,7%, in Francia 0%, in Spagna -0,6%.