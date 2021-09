Eurozona, inflazione agosto confermata a +0,4% su mese, +3% su anno

1 Minuto di Lettura

Venerdì 17 Settembre 2021, 11:30







(Teleborsa) - Confermata in crescita l'inflazione dell'Eurozona nel mese di agosto. Secondo l'Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), i prezzi al consumo segnano un +3% su base tendenziale, come indicato dalla stima flash e dal consensus. Nel mese precedente si era registrato un incremento del 2,2%. Ad agosto, il contributo più elevato al tasso annuo di inflazione dell'area euro è arrivato dall'energia (+1,44 punti percentuali), seguita dai beni industriali non energetici (+0,65 pp) e dai prodotti alimentari, alcol e tabacco e servizi (entrambi +0,43 pp ).



Su base mensile i prezzi al consumo sono saliti dello 0,4%, come stimato dagli analisti, dopo il -0,1% del mese precedente.



L'inflazione core, depurata dalle componenti più volatili quali cibi freschi, energia, alcool e tabacco, evidenzia una crescita dell'1,6% su base annua e una crescita mensile dello 0,3%.



Nell'intera Unione Europea, l'inflazione sale del 3,2% su base annua, mentre su mese si registra un +0,3%.