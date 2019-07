Eurozona, indici PMI segnalano battuta d'arresto crescita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Lo confermano i dati prelimiari relativi all'indice dei direttori acquistio delle aziende (PMI), che indicano un deterioramento dell'attività più forte del previsto, causato dalla frenata del settoire manifatturiero.Dalla lettura dei dati preliminari "flash", l'Indicea luglio si è attestato a, in ribasso rispetto a 52,2 di giugno ed ai. Ledel mercato erano per un livello diIlindica invece una diminuzione adai 47,6 precedenti, ai minimi da 75 mesi e sotto quota 50, che denota contrazione dell'attività. L'indicatore è anchedegli analisti che avevano stimato un livello invariato aRallenta leggermente il settore servizi, con il relativche si porta aai 53,6 punti precedenti,Fra le maggiori economie europee, laha registrato unanel mese di luglio con un PMI composito a 51,4 da 52,6 e sotto attese ed un PMI manifatturiero in caduta a 43,1 da 45 (attese 45,1)., dove il PMI composito scende a 51,7 da 52,7 (consensus 52,5) ed il manifatturiero a 50 da 51,9 (attesdo 51,6)."L'economia della zona euro è tornata a cadere a luglio, il PMI ha eroso i guadagni visti a maggio e giugno e segnalai", ha confermato, Chief Business Economist di Markit, aggiungemndo "il ritmo dellasembra destinato ad indebolirsi rispetto al tasso dello 0,2% indicato per il secondo trimestre, piùindicato per il terzo trimestre".