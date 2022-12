Eurozona, indici PMI: rallenta contrazione e scende pressione inflazionistica

(Teleborsa) - Secondo i dati flash PMI di dicembre,, anche se il tasso di declino dell'attività ha rallentato per il secondo mese consecutivo, grazie alla riduzione del tasso di perdita degli ordini, al miglioramento delle condizioni di fornitura, alla riduzione delle pressioni sui prezzi e all'aumento della fiducia delle imprese.Secondo le stime preliminari di S&P Global, l'indiceè salito a dicembre a 47,8 punti dai 47,1 precedenti, risultando superiore ai 47,1 punti attesi dagli analisti. Si rafforza anche il, attestandosi a 49,1 punti rispetto ai 48,5 precedenti e ai 48,5 punti attesi. Di conseguenza ilsi porta a 48,8 punti dai 47,8 precedenti (era atteso a 48 punti).Fra le maggiori economie europee, lamostra un miglioramento del PMI manifatturiero a 47,4 da 46,2, sopra il consensus di 46,3 punti, e un aumento del PMI sevizi a 49 da 46,1 (sopra il 46,3 atteso). In, il PMI manifatturiero si porta a 48,9 da 48,3 (48,2 punti il consensus) e il PMI servizi a 48,1 da 49,3 (era atteso 49,1)."Se da un lato l'ulteriore calo delle attività a dicembre segnala una forte possibilità di recessione, dall'altro l'indagine lascia intendere che- ha commentato, Chief Business Economist presso S&P Global Market Intelligence - I dati del quarto trimestre sono coerenti con una contrazione trimestrale del PIL di poco inferiore allo 0,2% e gli indicatori anticipatori delle tendenze fanno attualmente sperare in un'ulteriore riduzione del tasso di contrazione nel primo trimestre"."Le, con la catena di approvvigionamento in miglioramento per la prima volta dall'inizio della pandemia e i costi delle imprese che hanno riportato una cresciti a un ritmo nettamente ridotto che si ripercuote su tassi di aumento più bassi delle tariffe applicate sia per i beni che per i servizi", ha aggiunto.