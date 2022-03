Eurozona, indici PMI in calo con conflitto. Sopra il consensus

Giovedì 24 Marzo 2022, 10:30







(Teleborsa) - L'espansione dell'economia dell'Eurozona ha registrato un rallentamento nel mese di marzo 2022 a causa dell'impatto dell'invasione della Russia in Ucraina, che ha sbilanciato la domanda in ripresa grazie all'ulteriore riapertura dell'economisa dalle restrizioni anti Covid-19. Secondo le stime preliminari di IHS Markit, l'indice PMI manifatturiero è sceso a febbraio a 57 punti dai 58,2 precedenti, risultando comunque superiore ai 56 punti attesi dagli analisti. Si indebolisce anche il PMI dei servizi, attestandosi a 54,8 punti rispetto ai 55,5 precedenti e ai 54,2 punti attesi. Di conseguenza il PMI composito si porta a 54,5 punti dai 55,5 precedenti (era atteso a 53,9 punti).



Fra le maggiori economie europee, la Germania mostra un peggioramento del PMI manifatturiero a 57,6 da 58,4, sopra il consensus di 55,8 punti, e un calo del PMI sevizi a 55 da 55,8 (sopra il 53,8 atteso). In Francia, il PMI manifatturiero si porta a 54,8 da 57,2 (55 punti il consensus) e il PMI servizi a 57,4 da 55,5 (era atteso 55).