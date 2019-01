(Teleborsa) - Per i paesi dell'Aerea Euro, il rapporto debito/PIL in chiusura del terzo trimestre 2018 si attesterebbe all'86,1%, rispetto all'86,3% registrato durante il trimestre precedente.



E' quanto emerge dall'ultimo rapporto di Eurostat, che ha sottolineato come la chiusura del terzo trimestre 2017 si fosse conclusa con un rapporto debito/PIL decisamente più alto e pari all'88,2%.



Per l'Unione a 28 il debito è sceso all'80,8% del PIL dall'82,5% precedente.





