Eurozona, il PMI manifatturiero tocca i minimi da agosto 2016

(Teleborsa) - Continua a, anche nel mese di novembre toccando i minimi da oltre due anni.del Settore Manifatturiero dell'Eurozona è diminuito dal valore di 52 punti di ottobre,, rivisto al rialzo rispetto alla stima flash (51,5 punti). I, ma è rimasto al di sopra della soglia di non cambiamento di 50, segnalandosi quindi in espansione per il sessantacinquesimo mese consecutivo.A livello nazionale,. Il dato tocca infatti i 48,6 punti, ancora una volta il peggiore in Europa.A fare da traino invece sono ancora itoccando comunque i minimi da 25 mesi. La Germania raggiunge i 51,8 punti, dato più debole da 31 mesi. Male la Francia, a 50,8 punti, il minimo in 26 mesi, mentre la Spagna tocca i 52,6 punti., mostrando inoltre come, durante il quarto trimestre, la produzione potrebbe agire da freno per l'intera economia dell'eurozona. - commenta Chris Williamson, Chief Business Economist presso IHS Markit - La cupa previsione è collegata alle