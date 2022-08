Eurozona, frena attività imprese. Inflazione supera picco

(Teleborsa) - In agosto si è registrata la seconda riduzione mensile consecutiva dell'attività delle imprese nell'area dell'euro, con un ulteriore calo dei nuovi ordini. Secondo la stima flash PMI, le pressioni sul costo della vita hanno ridotto la domanda nel settore dei servizi, lasciando l'attività appena all'interno del territorio di crescita, mentre l'industria manifatturiera è rimasta in calo a metà del terzo trimestre.Anche se ancora elevate, sono emersi ancora una volta segnali che indicano che, con tassi di aumento dei costi dei fattori produttivi e dei prezzi alla vendita che si sono attenuati in tutti i settori. Le preoccupazioni per le prospettive economiche hanno fatto sì che la fiducia delle imprese rimanesse bassa in agosto. Questo sentimentorelativamente debole, unito a una sostenuta flessione della domanda dei clienti, ha fatto sì che le imprese fossero sempre più restie a espandere i livelli di personale e, di conseguenza, il tasso di creazione di posti di lavoro è sceso al livello più basso in quasi un anno e mezzo.Secondo la lettura flash,Composito della Produzione dell'Eurozona è sceso a 49,2 punti in agosto, dal 49,9 di luglio. L'indice ha segnalato ladell'attività delle imprese in tutta l'eurozona, dopo un periodo di crescita di 16 mesi. Anche se ancora lieve, l'ultimo calo è stato più netto di quello registrato a luglio.Il calo complessivo della produzione è stato ancora una volta guidato dalla contrazione del settore manifatturiero, dove la produzione è scesa per il terzo mese consecutivo e a un ritmo sostenuto. Detto questo, il settore dei servizi ha registrato a malapena un miglioramento dell'attività ad agosto, con un rallentamento del tasso di espansione per il quarto mese consecutive fino a raggiungere il valore più debole da quando il settore è tornato a crescere nell'aprile 2021.La riduzione complessiva dell'attività economica nell'area dell'euro si è concentrata soprattutto nelle maggiori economie nazionali. Laha registrato il più forte calo della produzione dal giugno 2020, con la produzione manifatturiera che ha continuato a diminuire sensibilmente e la contrazione dell'attività dei servizi accelerata. Inl'attività è diminuita per la prima volta in un anno e mezzo, riflettendo il forte calo della produzione manifatturiera e la crescita più contenuta dell'attività dei servizi. Al di fuori delle due maggiori economie, la produzione ha continuato ad aumentare, anche se solo marginalmente."Le imprese continuano almeno a registrare aumenti più contenuti dei costi, aumentando a loro volta i prezzi di vendita a un ritmo più contenuto. Ciò dovrebbe contribuire ad alimentare un rallentamento dell'inflazione dei prezzi al consumo nei prossimi mesi dell'anno, anche se sembra che qualsiasi alleggerimento della situazione dell'inflazione arrivi troppo tardi per fornire un reale sostegno alla domanda. Lo ha dichiarato, commentando i dati del PMI flash -. "Il resto del 2022 - conclude Harker - si prospetta quindi come un periodo di difficoltà per le imprese dell'Eurozona".