(Teleborsa) - Cala la fiducia dell'economia di Eurolandia nel mese di febbraio. L'indice che misura il sentiment complessivo è risultato in calo di 0,9 punti a 91,5 punti. La fiducia del complesso dell'Unione Europea si porta invece a 91,2, in calo di 0,6 punti. Il dato è reso noto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN).



La fiducia dei consumatori sale invece di 0,7 punti a -14,8 nell'eurozona e di 0,8 punti a -15,7 nell'Unione europea. Da qualche tempo la Commissione ha introdotto un nuovo indicatore sulle prospettive del lavoro (Employment expectations indicator, Eei), per fornire un indicatore delle prospettive di crescita nel mercato del lavoro. L'indicatore registra a febbraio un peggioramento a 88,8 punti, in calo di 1,6 punti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA