Eurozona, fiducia consumatori in marginale recupero ad agosto

(Teleborsa) - Leggero miglioramento per la fiducia dei consumatori europei ad agosto 2022, dopo aver toccato il record negativo il mese precedente. La stima flash dell'ultimo sondaggio mensile, condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN), evidenzia che il sentiment dei consumatori dell'eurozona è ancora negativo e mostra un indicatore che migliora a -26 punti ad agosto rispetto ai -27 di luglio. Le attese del mercato erano per un peggioramento fino a -28 punti.



Nel complesso dell'Unione europea l'indicatore è pari a -24,9 punti, in miglioramento di 2,1 punti rispetto al mese precedente.



"La fiducia dei consumatori rimane al di sotto del minimo storico all'inizio della pandemia di COVID-19 nella primavera del 2020", sottolinea il DG ECFIN.