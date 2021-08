Eurozona, fiducia consumatori e imprese peggiora in agosto

1 Minuto di Lettura

Lunedì 30 Agosto 2021, 11:45







(Teleborsa) - Cala la fiducia dell'economia di Eurolandia nel mese di agosto. L'indice che misura il sentiment complessivo è calato a 117,5 punti, inferiore ai 117,9 punti del consensus ed ai 119 punti del mese precedente. Il dato è reso noto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN).



Per quanto riguarda le componenti dell'indice per l'Eurozona, peggiorano sia la fiducia dei consumatori a -5,3 da -4,4 sia il clima nell'industria a +13,7 punti da +14,5 e nei servizi a +16,8 da +18,9 punti.



Anche il clima affari nella Zona Euro mostra segnali di peggioramento. In base ai numeri forniti dalla Commissione Europea, l'indice del clima affari si porta ad agosto a 1,75 punti dagli 1,88 rivisti di luglio.