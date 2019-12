Eurozona, economia stenta ancora con manifattura e servizi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -: il settore terziario tira il fiato e quello manifatturiero, pur allentando il ritmo di caduta, si conferma in area recessione. E' la fotografia scattata dagli indici PMI dei servizi e composito elaborati Markit.A novembresi è attestato a, rafforzandosi rispetto ai 50,3 punti della stima preliminare e posizionandosi. Il dato, inoltre,che erano per un valore analogo al dato preliminare di 50,3 punti.Il miglioramento è da attribuire perlopiù al PMI manifatturiero, risalito a a 46,9 punti dai 45,9 di ottobre, anche se si conferma ancora in area contrazione dell'attività. Il, invece, si attesta a, in lieve miglioramento rispetto alla lettura preliminare ed alle attese di 51,5, maL'vede il PMI dei servizi scendere a 50,4 punti dai 52,2 precedenti e quello composito scivolare a 49,6 da 50,8, varcando la zona recessione. 50,8. Laregistra un calo del PMI servizi a 52,2 da 52,9 e del composito a 52,1 da 52,6. Lavede salire PMI servizi a 51,7 da 51,6 e composito a 49,4 da 48,9, mentre lasegnala un PMI servizi in espansione a 53,7 da 52,7 punti.Va ricordato che un indice superiore a 50 denota espansione dell'attività, mentre un livello inferiore a questa soglia denota un peggioramento dlele condizioni dle settore.