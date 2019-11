Eurozona, economia migliora con il Terziario che compensa flop Manifattura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, grazie soprattutto alla, che torna a correre, mentre, che risente maggiormente della disputa commerciale globale. E' la fotografia scattata dagli indici PMI dei servizi e composito di ottobre elaboratiAd ottobrenell'Eurozona, rafforzandosi rispetto ai 50,2 punti della stima preliminare ed ai 50,1 del mese precedente. Il dato, inoltre,che erano per un valore di 51,8 punti.Il miglioramento è da attribuire perlopiù aldai 51,8 della stima preliminare e dai 51,6 del mese precedente. Anche in questo caso è stato(51,8 punti).L'vede ile quello composito a 50,8. Laregistra un aumento dele del composito a 52,6, lavede une composito a 48,9 (entrambi in miglioramento), lasegnala unVa ricordato che un indice superiore a 50 denota espansione dell'attività, mentre un livello inferiore a questa soglia denota un peggioramento delle condizioni del settore.