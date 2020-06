Eurozona, economia in recupero ma non fuori da recessione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, dopo lo shock provocato dalla pandemia di, che ha duramente colpito tutte le attività economiche. Lo confermano i dati dei PMI dei servizi e composito pubblicati daA marzo l'indicenell'Eurozona è rimbalzato adai 12 punti di aprile, rispetto ai 28,7 punti stimati. Ilche incorpora anche il miglioramento del manifatturiero, si attesta così adai 13,6 precedenti e rispetto ai 30,5 del consensus.vede il PMI dei servizi salire a 28,9 punti dai 10,8 precedenti e quello composito crescere a 33,9 da 10,9. Laregistra un aumento del PMI servizi a 31,1 da 10,2 e del composito a 32,1 da 30,5. Lavede crescere il PMI servizi a 32,6 da 16,2 e composito a 32,3 da 17,4,7, mentre lasegnala un PMI servizi in miglioramento a 27,9 da 7,1 punti.Va ricordato che un indice superiore a 50 denota espansione dell'attività, mentre un livello inferiore a questa soglia denota un peggioramento delle condizioni del settore."La portata e le dimensioni della recessione economica dell'Eurozona sono state evidenziate dal PMI che ha mostrato un altro mese di forti contrazioni dell'attività economica in tutte le nazioni", avverte, aggiungendo che "ildovrà pertanto indicare un", compatibile con una previsione di"E' incoraggiante notare che la recessione ha già moderato notevolmente i toni in tutte le nazioni monitorate", conclude l'economista, confermando che "se i numeri del contagio non torneranno ad aumentare, l'allentamento delle misure di contenimento contribuirà senza dubbio a rinvigorire l'economia e l'ottimismo dei prossimi mesi".