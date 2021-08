Eurozona, de Guindos: proiezioni crescita potrebbero migliorare

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 25 Agosto 2021, 16:30







(Teleborsa) - "Le proiezioni macroeconomiche della BCE sulle prospettive di crescita dell'eurozona potrebbero nuovamente migliorare". A dirlo, il vicepresidente della Bce, Luis de Guindos, parlando a Pamplona, in Spagna, a un evento organizzato dal giornale Diario de Navarra.







"Tra pochi giorni - ha ricordato de Guindos - la Bce rilascerà di nuovo sue proiezioni economiche. Finora ogni volta che le abbiamo aggiornate - ha aggiunto - è sempre stato per il meglio dal punto di vista della crescita economica e questo potrebbe accadere di nuovo nelle prossime settimane" ha sostenuto in riferimento alle nuove proiezioni attese a settembre.



Il vicepresidente della Banca Centrale Europea ha spiegato: "Tutti i principali indicatori che abbiamo sono positivi per il terzo trimestre e i livelli di Pil pre-pandemia dovrebbero essere raggiunti alla fine di quest'anno, con l'inflazione in Europa vicino al 3% e una significativa decelerazione nel 2022".



Nel mese di giugno le proiezioni dello staff Bce avevano previsto una crescita annua del PIL in termini reali del 4,6% nel 2021, del 4,7% nel 2022 e del 2,1% nel 2023.