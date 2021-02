© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A febbraio,, le cui aziende continuano ad accusare gli. Il calo dei servizi - spiega Markit - è stato tuttavia controbilanciato dall'. Le aspettative sono anch'esse migliorate segnando il valore più alto in quasi tre anni grazie alla speranza di un allentamento delle restrizioni legato allasomministrazione del vaccino.L'di febbraio è marginalmente migliorato posizionandosi su 48,1 punti da 47,8 di gennaio. Con un, l'indice di febbraio ha registrato il quarto mese consecutivo di contrazione dell'attività economica, mostrando anche un leggero alleggerimento del tasso di declino rispetto a gennaio. Nonostante il miglioramento del PMI, la media di questo primo trimestre di 47,9 risulta al momento poco inferiore a quella dell'ultimo trimestre del 2020.- sottolinea Markit - settore in cui l'attività ha indicato il calo più rapido da novembre, registrando la seconda contrazione più severa da maggio scorso e, nella gran parte legata alle restrizioni anti Covid-19. InGermania e Francia sono stati registrati cali più accentuati, mentre il resto dell'eurozona ha nel complesso riportato un'attenuazione del calo rispetto a gennaio.Contrariamente al peggioramento dell'attività dei servizi, la produzione manifatturiera ha mostrato la più rapida espansione della crescita da ottobre e la seconda più veloce in tre anni. Tale incremento è stato alimentato dall'impennata dei nuovi ordini. I valori di crescita maggiori sono stati ancora una volta registrati in Germania, ma anche la produzione francese è tornata ad indicare un modestoincremento, dopo la breve interruzione avutasi a gennaio. Il resto dell'eurozona ha beneficiato della più forte espansione della produzione industriale dallo scorso agosto. In Germania, il vigore del settore manifatturiero ha spinto al rialzo l'attività economica generale.. I tempi medi di consegna dei fornitori si sono allungati ad un livello quasi record, causando il maggiore rialzo in quasi diecianni dell'inflazione dei costi di acquisto - ha dichiarato, commentando i dati PMI Flash -. Allo stato attuale, la debole domanda, in particolare quella per i servizi, sta limitando la pressione sui prezzi, ma".