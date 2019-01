(Teleborsa) - Il clima affari nella Zona Euro non segnala alcun recupero a inizio 2019, dopo il rallentamento evidenziato nell'ultimo semestre dello scorso anno.



In base ai numeri forniti dalla Commissione Europea, l'indice del clima affari è sceso ancora a gennaio, attestandosi a 0,69 punti dagli 0,86 (rivisti da 0,82) del mese precedente. Il dato si mostra inferiore alle attese degli analisti che erano per 0,75 punti. © RIPRODUZIONE RISERVATA