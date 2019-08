Eurozona, attività in recupero ma stime PIL restano modeste

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Lo confermano i dati preliminari relativi all'indice dei direttori acquisto delle aziende (), che indicano un recupero dell'attività più forte del previsto grazie alla ripresa del manifatturiero.Dalla lettura dei dati preliminari, l'Indice IHS Markitdell'Eurozona ad agosto si è attestato a, in rialzo rispetto a 51,5 di luglio ed ai. Il datoil mercato che attendeva un livello di 51,2 punti.Ilindica undai 46,5 precedenti, ma resta sotto quota 50, che denota contrazione dell'attività. L'indicatore risulta comunquedegli analisti che avevano stimanto un livello in peggioramento a 46,3 punti.Accelera anche il settore servizi, con il relativoche si porta adai 53,2 punti precedenti,di 50.Fra le maggiori economie europee, laha registrato un miglioramento dell'attività nel mese di agosto con un PMI composito a 51,4 da 50,9, sopra le attese (50,5), ed un PMI manifatturiero in salita a 43,6 da 43,2 (attese 43). Bene anche la, dove il PMI composito sale a 52,7 da 51,9 (consensus 51,8) ed il manifatturiero a 51 da 49,7 (atteso 49,5).Commentando i dati,, ha sottolineato che "le dinamiche dell'economia dell'Eurozona sono cambiate ad agosto, grazie ad una, che continuano anonostante il continuo declino della produzione".L'economista avverte però che, "nonostante il ritmo di espansione complessiva sia aumentato,". "La mancanza di un rapido rimbalzo dal recente il rallentamento economico - aggiunge - ha influito sulla fiducia delle imprese che resta la più bassa da oltre sei anni".