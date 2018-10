Eurozona, ancora in calo la fiducia dei consumatori

(Teleborsa) - La fiducia dei consumatori nell'Eurozona si mostra ancora una volta in calo, seppure in miglioramento rispetto a quanto registrato nel mese precedente.



A ottobre, la componente ha segnato nell'area euro un calo di 2,7 punti, migliorando di 0,2 punti dopo il -2,9 di settembre. Lieve miglioramento anche nell'intera Unione Europea (+0,1 punti), dove il dato si attesta anche in questo caso in calo di 2,7 punti.



Il dato è reso noto la Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN), che ha diffuso la stima preliminare.



