Eurozona, anche terziario tenta la ripresa ma resta incognita prospettive

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, trainata sia dal manifatturiero che dai servizi. Lo confermano gli ultimi dati del PMI dei servizi pubblicati da Markit.A luglio l'indiceè rimbalzato adai 48,3 punti di giugno, anche se risulta. Il PMI composito, che incorpra anche il miglioramento del manifatturiero, si attesta così a 54,9 punti dai 48,5 precedenti e rispetto ai 54,8 del consensus.vede il PMI dei servizi salire a 51,6 punti dai 46,4 precedenti, sopra le attese (51,1 punti), e quello composito crescere a 52,5 da 47,6. Laregistra un aumento del PMI servizi a 57,3 da 50,7, sotto il consensus (57,8), e del composito a 57,3 da 51,7 (atteso 57,6). Lavede crescere il PMI servizi a 55,6 da 47,3 (consensus 56,7) e composito a 55,3 da 47 (atteso 55,5). Infine, lasegnala un PMI servizi in miglioramento a 51,9 da 50,2 punti contro una previsione di 52.Va ricordato che un indice superiore a 50 denota espansione dell'attività, mentre un livello inferiore a questa soglia denota un peggioramento dlele condizioni del settore."L'attività terziaria dell'eurozona di luglio è tornata a segnare valori in crescita ad un. Francia e Germania hanno beneficiato degli incrementi più forti, ma un ritorno all'espansione è stato registrato anche in Spagna e Italia grazie al progressivo allentamento delle misure di contenimento del Covid-19", spiega, capo economista di IHS Markit."Lapotrà esseresoprattutto dal numero di nuovi, e i recenti aumenti di contagi mettono a forte rischio molte aziende del settore terziario come quelle dedicate a viaggi, turismo e ricettività", avverte l'analisti, aggiungendo che le misure di distanziamento ancora in essere rappresentano ildi ripresa economica a lungo termine".