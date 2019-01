Eurozona, accelera la massa monetaria M3

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Cresce a un passo più sostenuto la massa monetaria M3 della Zona Euro., il tasso di crescita annualizzato si attesta al +4,1% dopo il +3,7% del mese precedente. Il dato, rilevato mensilmente dalla, risulta così ancheche erano per un +3,8%., al 6,8%, che include banconote e depositi a breve.I prestiti al settore privato, in particolare ial 3,3% contro una crescita del 3,4% attesa dal mercato, mentreal 4% come il prima.La massa monetaria M3 è un indicatore allargato che comprende altri due indicatori, M1 e M2. Il primo si compone del denaro circolante e dei depositi a vista. Il secondo risulta dalla somma di M1 e dei depositi a scadenza fissa. Sommando a M2 i pronti contro termine, i titoli del mercato monetario e quelli a scadenza fino a due anni, si ottiene l'aggregato M3, primo pilastro della politica monetaria della BCE.