Eurozona, accelera il costo lavoro nel 3° trimestre

(Teleborsa) - Sale il costo del lavoro nella Zona Euro, che registra nel 3° trimestre dell'anno un +2,5%. Il dato si confronta con il +2,3% del 2° trimestre (dato rivisto da 2,2%).



Lo comunica l'Eurostat, sottolineando che nell'intera Unione Europea la crescita è stata del +2,7% come nei tre mesi precedenti.



Nell'Eurozona, il tasso di crescita tendenziale dei salari, si attesta al 2,4%, in accelerazione rispetto al +2,1% rilevato in precedenza. Nell'Europa dei 28 si registra un incremento del 2,7% contro il +2,8% del 2° trimestre.



