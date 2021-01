© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nel mese di, il t, in leggera diminuzione rispetto all'8,4% fatto registrare il mese precedente, secondo l'Istituto di Statistica dell'Unione Europea (EUROSTAT). Il tasso è inferiore rispetto alle stime degli analisti, che si aspettavano una crescita all'8,5%. Il dato si confronta con ilNell'interala percentuale dei senza lavoro è al(era del 7,6% in ottobre) e si confronta con il 6,6% di novembre 2019.L'Eurostat stima chenell'UE, di cui 13,609 milioni nell'area dell'euro, fossero disoccupati a novembre 2020. Rispetto a novembre 2019, la disoccupazione è aumentata di 1,795 milioni nell'UE e di 1,425 milioni nell'area dell'euro.A novembre,, di cui 2,629 milioni nell'area dell'euro. Il tasso di disoccupazione giovanile era del 17,7% nell'UE e del 18,4% nell'area dell'euro, in aumento rispetto al 17,5% e al 18,0% rispettivamente, del mese precedente.