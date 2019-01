Eurozona, a dicembre crescita più lenta in oltre quattro anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A dicembre, l'si è avvicinato alla soglia di non cambiamento di 50 punti, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione dell'economia. Posizionandosi sued indicando un valore inferiore a 52,7 di novembre e alla precedente stima flash di 51,3.Il rallentamento dei ritmi di crescita registrati a dicembre sono in parte il riflesso di unaed è collegato, secondo le aziende intervistate, al movimento dei, che ha causato la prima contrazione della produzione economica in due anni e mezzo. Tuttavia, anche in altre nazioni si è registrato un indebolimento della crescita, soprattutto inche ha indicato il più debole risultato in cinque anni e mezzo. L'ha mantenuto il suo generale andamento al ribasso, anche se laproduzione si è semplicemente stabilizzata dopo due mesi di contrazione.Nonostante i livelli di crescita dell'attività e dei nuovi ordini siano diminuiti, ildell'eurozona. A dicembre le assunzioni sono aumentate per il cinquantesimo mese consecutivo.L'nell'Eurozona, sempre di dicembre, ha indicato unaed ha registrato il valore minimo in più di quattro anni. Dopo aver calcolato i fattori stagionali, l'indice haregistrato 51,2 punti, in calo da 53,4 di novembre e indicativo di una crescita modesta.Per la prima volta da giugno 2016, l'ha indicato un calo, dovuto ai disagi collegati al movimento dei "gilet gialli". Allo stesso tempo, laha registrato la più lenta crescita da settembre 2016 ed inè aumentata solo marginalmente. Più positivi sono i dati raccolti per il settore terziario spagnolo dove la crescita è rimasta invariata ad un valore forte.Con le prospettive di produzione crollate al valore minimo in più di quattro anni,- commentapresso IHS Markit -. "Le preoccupazioni - spiega - sono il riflesso degli ostacoli causati dalle, dalla Brexit, da un'accresciuta, dallafinanziario e dallaglobale". Secondo Williamson "notizie migliori arrivano dalla, scesa ai minimi in più di un anno, il chenel revisionare le proprie linee guida".