Mercoledì 21 Giugno 2023, 12:12

IL RIFIUTO DEL FONDO DEPOSITI

ROMA Banche in campo, al fianco delle grandi assicurazioni italiane per il salvataggio di Eurovita, compagnia in default da inizio anno, in una corsa contro il tempo che potrebbe però richiedere una proroga di tre mesi del congelamento dei riscatti oggi al 30 giugno.La complessa operazione con le banche, assistite da Vitale, è in fase di messa a punto con la regia di Ivass che assieme al Mef sta seguendo le evoluzioni, dopo che di recente è sfumata la soluzione del Fondo banche (Fitd). Oggi c'è il consiglio del Fitd nel quale il dg Alfredo Pallini dovrebbe spiegare i motivi per i quali ha respinto al mittente la partecipazione: per statuto il Fondo non può intervenire sulle assicurazioni.Pertanto si lavora su un finanziamento di sistema complessivo di 5,5 miliardi di cui 4,5 riservato alle banche collocatrici delle polizze e 1,060 miliardi a un pool di grandi istituti su 5,9 miliardi di polizze di ramo Primo di Eurovita i cui rami d'azienda passeranno a Generali Italia, Intesa vita, Poste vita, Allianz e UnipolSai che potrebbero intervenire in una fase successiva: per facilità subito le polizze verrebbero messe in un veicolo.Ieri ci sarebbe stata una nuova call fra le banche per confezionare il prestito da destinare prima alla newco poi alle cinque compagnie. Dei 6 miliardi circa di polizze ramo Primo, il 70% circa pari a 4,1 miliardi verrebbe garantito dalle banche, distributrici. Però, A parte Fineco, Eurizon e altre istituzioni solide, Sparkasse, Cassa Volterra, Popolare Puglia e Basilicata non hanno i ratio per far fronte alle garanzie. Al loro posto potrebbero intervenire Intesa Sp, Bpm, Bper con 300 milioni a testa, Mps (80 milioni), Mps (50 milioni), Mediobanca (30 milioni). Esclusa Unicredit che voleva garantire solo Allianz e Sparkasse con 450 milioni. Le risorse delle banche andrebbero a creare liquidità per rimborsare i clienti che dovessero fare i riscatti. Inoltre nel momento in cui venissero richiesti i "tiraggi", a fronte dei riscatti che si potrebbero verificare negli 8 anni dell'impegno, le compagnie metterebbero a disposizione titoli a collaterale per un ammontare del 70% del finanziamento. La scadenza dei prestiti verrebbe allineata alla durata media dei titoli da concedere come collaterale pari a 8 anni rispetto alla data di sottoscrizione degli accordi fra compagnie e banche collocatrici.Rosario Dimito