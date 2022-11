Eurotech, Alantra conferma Buy e TP dopo conti 9 mesi

(Teleborsa) - Alantra hail suosu Eurotech, società quotata su Euronext STAR Milan che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l'Internet of Things (IoT),il giudizio sul titolo a "". L'upside potenziale è superiore al 50%. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati al 30 settembre 2022, che hanno visto ricavi consolidati a 59,8 milioni di euro (44 milioni al 30.09.2021, +36,1%) e un risultato netto di -3,7 milioni di euro (-6,9 milioni al 30.09.2021).Gli analisti parlano di "del terzo trimestre del 2022 su tutta la linea con un altro trimestre di espansione dei margini, portando l'EBITDA dei nove mesi a un livello positivo".Alantradi Eurotech nella massimizzazione della produzione e delle consegne, che sta avvantaggiando le operazioni e la redditività, accettando un aumento delle scorte oltre i parametri storici di ETH.Vengono previstidovuti a: mix di prodotti più sbilanciato verso Edge AI con maggiore redditività; ulteriori azioni di mitigazione dello shortage; potenziamento della leva operativa.Giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente, Eurotech. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata all'insegna della cautela con prima resistenza vista a quota 3,295 e con più immediato supporto in avvicinamento a 3,251.