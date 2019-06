Eurotech al servizio delle metropolitane di Grand Paris Express

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nuovo lavoro in Francia per Eurotech. Tramite Eurotech France S.A.S. – la controllata francese del Gruppo Eurotech, fornitore affermato di tecnologie embedded e leader nell'implementazione di soluzioni dedicate all'Industrial Internet of Things (IIoT) – la multinazionale annuncia di essere stata scelta da Thales come. L'intero progetto rappresenta per Eurotech la fornitura di un minimo di 1400 conta passeggeri, con possibili tranche aggiuntive fino ad un totale di 4250 unità. Non sono stati rilasciati ulteriori dettagli finanziari."Siamo onorati di essere stati selezionati da Thales e Grand Paris per fornire il sottosistema di conteggio passeggeri basato sul nostro sensore di conteggio passeggeri DynaPCN combinato con i nostri software ESF ed EC" commenta, Managing Director di Eurotech France. "Eurotech offre sistemi e software modulari per consentire il monitoraggio in tempo reale di asset importanti; siamo lieti di collaborare con Thales al contratto che hanno vinto e per il quale combineremo le nostre tecnologie IoT con la nostra esperienza nel settore ferroviario. Questo progetto si aggiunge alla lista di progetti nazionali e internazionali in cui le soluzioni Eurotech sono selezionate per il loro contenuto innovativo, per la sicurezza allo stato dell'arte della tecnologia e per la facilità di adattamento alle specifiche esigenze di ogni progetto".