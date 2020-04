Eurostat, risparmi e investimenti in crescita nel 4° trimestre 2019

(Teleborsa) - Risparmi individuali stabili e investimenti in crescita per le imprese. Era questo il quadro che si presentava in Eurozona nel quarto trimestre del 2019, prima che le misure di contenimento del COVID-19 iniziassero a essere ampiamente introdotte dagli Stati membri.



Secondo dati forniti dall'istituto statistico europeo Eurostat e BCE, il tasso di risparmio delle famiglie risultava in lieve aumento al 13%, rispetto al 12,9% del terzo trimestre del 2019 ed il tasso di investimento era stabile al 9,1%.



Nello stesso periodo, il tasso di investimento delle imprese era salito al 25,8% rispetto al 23,7% del trimestre precedente e la quota degli utili delle imprese al 39,5% rispetto al 39,3% del trimestre precedente.



(Foto: Christophe Maout - © Unione Europea) © RIPRODUZIONE RISERVATA