Eurostat, l'Italia ha il secondo più alto debito in Ue al 132,2%

(Teleborsa) - Mentrenell'ambito dell'e dell'Unione Europea allargata a 28 membri,viaggia in contortendenza e rileva il. E' quanto emerge dalle ultime statistiche dipubblicate sulla base delle notifiche inviate dai Paesi membri a bruxelles che cadono il 31 marzo ed il 30 ottobre di ogni anno.- Nel 2018 il rapportodall'1% dell'anno precedente, mentre quello dell'Ue si è ridotto dall'1% allo 0,6%. I Paesi a deficit più ampio sono Romania (al 3% ) e Cipro (al 4,8%), mentre mostrano addirittura un avanzo il Lussemburgo (2,4%), Bulgaria e Malta (2%), Germania (+1.7%), Olanda (1,5%) e Grecia (1,1%).evidenzia un deficit in- In termini di rapporto debito/PIL la media dell'Eurozona si attesta all'85,1% dall'87,1% del 2017, mentre per l'Ue allargata si riduce all'80% dall'81,7% precedente. La Grecia è il paese che ha un debito più alto (181,1%), mentre l'Italia si colloca al secondo posti con un debito pari al 132,2%. Seguono Portogallo (121,5%), Cipro (102,5%), Belgio (102%), Francia (98,4%) e Spagna (97,1%). Fra i Paesi a debito più basso Estonia (8,4%), Lussemburgo (21,4%) e Bulgaria (22,6%).Nel 2018, la spesa pubblica nell'Eurozona è stata pari al 46,7% del PIL e le entrate pubbliche al 46,4%. Per l'Ue allargataal 45,6% ed al 45% del PIL.