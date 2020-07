Eurostat, debito-Pil in Italia nel I trimestre sale al 137,6%

(Teleborsa) - Effetto pesantissimo della crisi Covid-19 sul rapporto debito/Pil in Italia che vede nel I trimestre 2020 una crescita al 137,6% dal 134,8% del quarto trimestre 2019.



Lo rende noto l'Eurostat, specificando che in tutta l'eurozona si è registrato un balzo al 2,2% del rapporto medio tra deficit pubblico e Pil rispetto allo 0,7% degli ultimi tre mesi del 2019. Nell'insieme dei 19 Paesi dell'Eurozona - prosegue Eurostat - si è passati dall'84,1 all'86,3% e nell'insieme UE dal 77,7 al 79,5%.



Si tratta, secondo l'Istituto europeo dei livelli più alti dal secondo trimestre del 2015. Eurostat ritiene che l'impatto delle misure prese dai governi per contrastare l'emergenza Covid-19 si farà sentire pienamente solo nel secondo trimestre dell'anno.



