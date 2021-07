Europei, inglesi a Roma: preoccupa variante Delta

Venerdì 2 Luglio 2021, 17:00

(Teleborsa) - Rafforzati ulteriormente i controlli per la giornata di domani, sabato 3 luglio, attorno allo Stadio Olimpico di Roma in occasione del match Ucraina-Inghilterra. Saranno allestiti dei check point in alcuni punti a ridosso dello stadio per una verifica da parte delle forze dell'ordine prima di accedere ai tornelli. Gli accertamenti riguarderanno in particolare eventuali tifosi provenienti dalla Gran Bretagna e il rispetto della quarantena di 5 giorni.



Controlli in aeroporti e stazioni ferroviarie della Capitale, sorvegliati 'speciali' già da oggi anche i luoghi della movida e di attrazione della città. Massima l'attenzione per monitorare l'eventuale arrivo di tifosi dall'Inghilterra, alla luce dell'allarme per la variante Delta.

Rafforzati i servizi per verificare il rispetto della quarantena obbligatoria per chi arriva dal Regno Unito. Sotto la lente domani la zona dello stadio, le fan zone e anche pub e locali del centro dove tifosi inglesi potrebbero andare a seguire il match.

Preoccupa la corsa della variante Delta, che in un mese in Lazio è passata dal 3,4% al 34,9%, scrive in una nota l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato precisando che il "Il 74,5 % dei casi con variante Delta risulta non vaccinato, tale proporzione raggiunge il 94% se si aggiungono anche i parzialmente vaccinati con una sola dose"

D'altra parte, però, continua la riduzione dell'Rt nazionale, sceso a 0,63 dallo 0,69 della settimana scorsa, con l'incidenza dei casi Covid a 9 ogni 100mila abitanti. Intanto, per la prima volta dal 6 ottobre la Lombardia non registra decessi per Covid.