Eurodeputati estendono accesso a fondo UE per i lavoratori

Più tutele per i lavoratori colpiti dalle ristrutturazioni aziendali causate dalla globalizzazione. Con una risoluzione approvata con 41 voti a favore e 1 contrario, la commissione lavoro del Parlamento europeo riduce la soglia minima di esuberi richiesta per ricorrere al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (Feg), che scende da 500 a 200 impiegati, estendendo di fatto la platea dei lavoratori che potranno accedere al sostegno a partire dal 2021, per periodi tra i 6 e i 9 mesi.

LE SFIDE FUTURE

Gli eurodeputati aprono anche all'ampliamento delle cause di licenziamento valide per accedere al fondo: dovranno essere incluse le sfide future del mondo del lavoro, come digitalizzazione, automatizzazione e transizione a un economia a basse emissioni di carbonio. Nel testo si stabilisce inoltre che i contributi finanziari del Feg dovrebbero essere «mirati al reinserimento in un'occupazione di qualità, alla promozione del lavoro autonomo e alla creazione di nuove imprese».

