Europarlamento, Davide Sassoli è il nuovo Presidente

(Teleborsa) -L'eurodeputato Pd è statoin seduta plenaria a Strasburgo,, superando di 11 voti la maggioranza necessaria di 334 voti. L'annuncio è stato proclamato da Antonio Tajani, il Presidente uscente. Un lungo applauso dell'aula ha salutato l'elezione.Tra i partiti italiani,mentre Forza italia ha preferito astenersi e Lega e Fratelli di Italia rivolgere la propria preferenza a Jean Zahradil di conservatori e Cr. Il movimento 5 stelle, pur non appoggiando il candidato del nostro Paese, ha invece lasciato libertà di coscienza.nell'assumere la presidenza del Parlamento UE. Ringrazio il presidente Tajani per il lavoro che ha svolto, per il suo grande impegno e la sua dedizione a questa istituzione", ha dichiaratoprendendo la parola subito dopo l'annuncio dell'esito del voto."Allconiugare crescita, protezione sociale e rispetto dell'ambiente. Rilanciare gli investimenti sostenibili", sottolinea subito dopo l'eroparlamentare Pd ribadendo la propria la volontà e l'impegno per "incrementare la parità di genere e favorire un maggior ruolo delle donne ai vertici dell'economia, della politica e del sociale".Il nuovo Presidente entra poi a gamba tesa nel dibattito politico, ricordando. "Non siamo un incidente della Storia, ma i figli e i nipoti di coloro che sono riusciti a trovare l'antidoto a quella degenerazione nazionalista che ha avvelenato la nostra storia.. Ma il nazionalismo che diventa ideologia e idolatria produce virus che stimolano istinti di superiorità e producono conflitti distruttivi"."Voglio assicurare al Consiglio e alle Presidenze di turno la nostrae lo stesso rivolgo alla Commissione e al suo Presidente. Lee di non essere considerate un intralcio alla costruzione di un'Europa più unita. Tramite il Presidente del Consiglio europeo voglio rivolgere anche un saluto, a nome di quest'Aula, ai Capi di Stato e di Governo", ha poi concludo Sassoli.