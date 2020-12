© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -mentre appare, a dispetto dell'ottima performance dei tioli bancari. A sostenere le borse, dopo la seduta debole di ieri, leL'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,213.Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +115 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,55%.denaro su Francoforte, che registra un rialzo dello 0,90%, performance modesta per Londra, che mostra un moderato rialzo dello 0,49%, e resistente Parigi, che segna un piccolo aumento dello 0,23%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 22.012 punti.Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (0%); poco sotto la parità il FTSE Italia Star (-0,28%).Si distinguono a Piazza Affari i settori petrolio (+1,61%), automotive (+1,48%) e bancario (+1,30%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti tecnologia (-9,90%), chimico (-0,94%) e sanitario (-0,67%).di Milano, troviamo Unicredit (+2,61%), Pirelli (+2,51%), Telecom Italia (+2,51%) e ENI (+2,30%).A picco STMicroelectronics, che continua la seduta con -11,6% sulle previsioni per il 2020.Vendite su Inwit, che registra un ribasso dell'1,84%.Seduta negativa per DiaSorin, che mostra una perdita dell'1,11%.Deludente Nexi, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.del FTSE MidCap, Garofalo Health Care (+2,40%), ERG (+1,76%), Saras (+1,70%) e Tod's (+1,33%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su El.En, che prosegue le contrattazioni a -2,23%.Sotto pressione Banca Farmafactoring, che accusa un calo dell'1,75%.Scivola GVS, con un netto svantaggio dell'1,56%.In rosso Avio, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,40%.