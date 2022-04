Europa tonica. Piazza Affari non si allinea

(Teleborsa) - Seduta tonica per le borse del Vecchio Continente, che scambiano con un frazionale rialzo. Resta indietro invece la piazza di Milano che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti. L'Eurostat ha rivisto leggermente al ribasso l'inflazione dell'Eurozona nel mese di marzo 2022. Gli investitori continuano a guardare alla guerra in Ucraina, con la Russia che ora si concentra sull'invasione della regione del Donbas nell'est del paese, in una campagna che potrebbe durare molti mesi. Intanto, i ministri delle finanze del G7 hanno annunciato piani per fornire ulteriore sostegno all'Ucraina.

Le multinazionali europee continuano a fornire aggiornamenti sull'andamento dei primi mesi dell'anno. Nestlé ha registrato vendite superiori alle attese nel primo trimestre del 2022, anche grazie all'aumento dei prezzi. ABB ha comunicato un balzo degli ordini del 21% nello stesso periodo.



Lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,67%. Prevale la cautela sull'oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,57%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dell'1,01%.



Sulla parità lo spread, che rimane a quota +165 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,58%.



Tra i mercati del Vecchio Continente buoni spunti su Francoforte, che mostra un ampio vantaggio dello 0,98%, tentenna Londra, che cede lo 0,24%, e ben impostata Parigi, che mostra un incremento dell'1,26%.



Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 24.843 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 27.156 punti, sui livelli della vigilia.



Buona la prestazione del FTSE Italia Mid Cap (+0,93%); come pure, in rialzo il FTSE Italia Star (+0,77%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, vola Saipem, con una marcata risalita del 10,56%.



Brilla Pirelli, con un forte incremento (+2,69%).



Tonica Banco BPM che evidenzia un bel vantaggio dell'1,64%.



In luce Azimut, con un ampio progresso dell'1,63%.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Terna, che ottiene -2,41%.



Sotto pressione Snam, che accusa un calo del 2,40%.



Scivola Hera, con un netto svantaggio dell'1,83%.



In rosso A2A, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,76%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Zignago Vetro (+4,93%), Piaggio (+4,17%), Tinexta (+3,39%) e Carel Industries (+3,39%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su IREN, che prosegue le contrattazioni a -2,54%.



Spicca la prestazione negativa di MARR, che scende dell'1,25%.



Alerion Clean Power scende dell'1,14%.



Sostanzialmente debole Acea, che registra una flessione dello 0,89%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso:



Giovedì 21/04/2022

11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 7,5%; preced. 5,9%)

11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (atteso 2,5%; preced. 0,9%)

14:30 USA: PhillyFed (atteso 21 punti; preced. 27,4 punti)

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 180K unità; preced. 185K unità)

16:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -20 punti; preced. -18,7 punti).