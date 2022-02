Europa tonica. Piazza Affari non si allinea

(Teleborsa) - Seduta tonica per le borse del Vecchio Continente, che scambiano con un frazionale rialzo sulla de-escalation di tensioni fra USA e Russia. Resta indietro invece la piazza di Milano che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti.



L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17%. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,34%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,01%.



Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +165 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,97%.



Tra le principali Borse europee sostanzialmente invariato Francoforte, che riporta un moderato +0,13%, resta vicino alla parità Londra (-0,19%), e piatta Parigi, che tiene la parità.



Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,1% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 29.360 punti, sui livelli della vigilia.



In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,24%); come pure, poco sopra la parità il FTSE Italia Star (+0,27%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Prysmian (+2,90%), Saipem (+2,66%), Tenaris (+2,24%) e Interpump (+2,05%).



La peggiore performance quella di Unicredit, che perde l'1,98%.



Scivola Intesa Sanpaolo, con un netto svantaggio dell'1,40%.



In rosso BPER, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,39%.



Spicca la prestazione negativa di Banco BPM, che scende dell'1,24%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Cattolica Assicurazioni (+3,93%), Saras (+3,17%), Caltagirone SpA (+2,58%) e Alerion Clean Power (+2,45%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca MPS, che prosegue le contrattazioni a -2,98%.



In perdita Carel Industries, che scende del 2,15%.



Reply scende dell'1,53%.



Discesa modesta per UnipolSai, che cede un piccolo -0,92%.